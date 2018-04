Ljouwerter bern krigen moandei in grienpakket. It giet om in grutte kweektafel en in jildbedrach, wêrmei't se in eigen tún meitsje kinne. It inisjatyf "Spring in het Groen" fan berne-opfang Sinne hat as doel bern te stimulearjen de tún yn te gean. Se moatte griene fingers krije.

Der binne 32 lokaasjes fan berne-opfang Sinne. En der sit mear achter, want it is ek in wedstriid: dejinge mei de bêste en kreatyfste risping wint in priis. De winner fan it projekt krijt in grutte kas.