Nij fabryk yn Harns makket betonblokken foar Ofslútdyk

Foar it ferheegjen fan de Ofslútdyk wurdt ynkoarten yn Harns in tydlik fabryk boud. Yn dit fabryk sille 75.000 betonblokken makke wurde dy't nedich binne foar it ferheegjen fan de dyk mei twa en in heale meter. De blokken wage 6500 kilo it stik en binne fan spesjaal materiaal makke.

Oant 2023

Dat waard moandeitemoarn bekendmakke op in parsekonferinsje oer de oanpassingen fan de Ofslútdyk. "Tot 2023 gaat hier ontzettend veel gebeuren", seit Carlos Mollet fan Levvel, it konsortsium dat de dyk oanpakke sil. "We gaan die betonblokken 24/7 produceren. Dan leggen we ze aan met een snelheid van 30 à 35 meter per dag."

"Minder afsluitingen in de toekomst"

"Ook de weg wordt volledig aangepakt. We verbreden de vluchtstrook, zodat de hulpdiensten te allen tijde incidenten kunnen bereiken. En door het veranderen van het wegprofiel hebben we ook minder afsluitingen in de toekomst, omdat er in de middenberm nagenoeg geen onderhoudswerkzaamheden meer nodig zijn", seit Mollet. It betsjut wol dat yn de kommende jierren net altyd de hiele dyk te brûken is.

It wurdt ek mooglik makke om oan de waadseekant fan de Ofslútdyk te fytsen. Der sil in twadde fytspaad oanlein wurde op in nij talúd.

Wurk foar 800 minsken

It nije wurk oan de Ofslútdyk set ein dit jier útein en sil wurkgelegenheid biede foar sa'n 800 minsken.

Ien kear yn de 10.000 jier

De Ofslútdyk is troch alle maatregels aanst goed genôch beskerme tsjin stoarmen dy't normaalwei ien kear yn de 10.000 jier foarkomme.