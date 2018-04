Karen Brouwer fan Easterwâlde hat snein yn it Dútske Gilserberg de mountainbikemaraton Kellerwald wûn. De mountainbikester fan it team KMC-Fruit to Go die fjouwer oeren en sân minuten oer de 86 kilometer, mei 1900 hichtemeters.

Njonken Brouwer op it poadium stienen de Dútsers Bianca Reitweißner en Sarah Reiners.