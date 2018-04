René Hake: "Heel knap van de selectie"

Troch de fiifde oerwinning op rige is SC Cambuur wis fan de play-offs. Freed wûn de ploech thús mei 4-1 fan Helmond Sport. Trainer René Hake: "Het is mooi dat je aan het eind van het seizoen zo'n serie kunt neerzetten. Dat hadden we ook nodig om de play-offs te halen."

Nettsjinsteande de moaie sifers, hie Cambuur it net altyd maklik freed. "In de eerste helft waren we slordig. Niet goed aan de bal, veel balverlies op het middenveld", seit Hake.

Inisjatyf

En Cambuur kaam nei it skoft op 1-0, mar Helmond makke wer lyk. Hake: "Daarna nemen we wel direct weer het initiatief. De ploeg rechtte de rug, ging goed voetballen. We kwamen goed door over rechts met Jordy van Deelen, die is levensgevaarlijk. Dat deed de wedstrijd kantelen naar onze kant, met een goede goal en uiteindelijk ook een goede uitbouw van de score."

"Je moet constant bezig zijn met het team beter te laten voetballen. Dan is er op vanavond nog wel iets aan te merken, want als je dit soort dingen ook tegen betere tegenstanders doet, dan heb je al verloren. Dus er zijn nog genoeg verbeterpunten. Maar we komen uit een uitzichtloze positie, dus ik vind het ook heel knap van de selectie dat ze de rug hebben kunnen rechten."

De belangrykste wiken

Ek Justin Mathieu, dy't de belangrike 2-1 makke, wit dat Cambuur better kin en moat. "We wisten voor rust niet de vrije man op het middenveld te vinden. We hadden daar wel overtal, maar we wisten hem niet te vinden. De trainer heeft in de rust aangegeven hoe we dat beter konden doen en dat hebben we ook stukken beter gedaan."

En hy sjocht krekt as syn trainer dat it hieltyd better giet: "We zijn blijven geloven. Het team begint nu een beetje te bloeien. De laatste weken zijn de belangrijkste weken en nu zijn we allemaal in vorm. Dus het moet goedkomen."

Leaver yn de earste ronde?

Cambuur kin noch sânde einigje. Dan soenen de Ljouwerters yn de earste ronde fan de play-offs sels frij wêze. As it oan Kevin van Kippersluis leit, spilet Cambuur wol gewoan yn de earste ronde: "Anders heb je dertien dagen niks. Ik speel liever meteen die eerste dinsdag weer. Mochten we wat overslaan, dan is het ook niet erg."

Oangeande de wedstriid wie Van Kippersluis benammen posityf oer it diel nei de 1-1: "Want daarna lag-ie voor ons ook weer in het mandje. Toen hebben we ook kansjes gehad om verder uit te lopen. Maar al met al: 4-1, mooi afscheid genomen van wat jongens, muziekje staat op, play-offs gehaald", laket de makker fan de 3-1.