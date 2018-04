Poiesz jout 551 tûzen euro sponsorjild oan ferienings

Supermerkketen Poiesz keart 551 tûzen euro sponsorjild út oan ferienings yn de noardlike provinsjes. Swimbad De Delte fan De Gordyk hat mei 1858 euro it measte krigen. De leden fan de ferienings koene de hichte fan it sponsorjild beynfloedzje troch safolle mooglik Jeugdsponsormunten te sammeljen.

It wie de trettjinde kear dat Poiesz dizze Jeugdsponsoraksje hâlde. De bedraggen dy't oan de ferienings útkeard binne, fariearje tusken de 662 en 1858 euro. De ferienings krigen harren jild freedtejûn by it jierlikse sportfeest yn WTC Expo yn Ljouwert.