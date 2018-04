Aafke Soet fan It Hearrenfean hat yn it Siuwske 's-Heerenhoek de tiidrit fan de EPZ Omloop van Borsele wûn. De hurdfytster fan WNT-Rotor Floortje ried de 20,6 kilometer yn 28 minuten en 13 sekonden. Floortje Mackay waard twadde yn 28.19 en Natalie van Gogh pakte yn 28.59 it tredde plak.

Sneon en snein ride de froulju noch etappes yn Borsele.