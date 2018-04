Noch twa kompetysjewedstriden en dan wit Sportklup Hearrenfean wêr't it oan ta is: play-offs of net? Maarten de Jong, ek wol Mister Hearrenfean, lit syn ljocht skine oer it seizoen en oer de kânsen fan de Feansters.

Ek yn de útstjoering fan Fryslân Hjoed seagen we freed werom op it seizoen fan Cambuur en Hearrenfean.