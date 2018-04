Afgaansk gesin út Burgum mei bliuwe

It Afgaanske gesin út it asylsikerssintrum yn Burgum mei dochs bliuwe. Lange tiid like it der op dat de famylje útset wurde soe. Freed makke steatssekretaris Harbers fan Justysje en Feiligens bekend dat er it kristlike gesin om humanitêre redenen dochs tastimming jout om yn Nederlân te bliuwen. It gesin besteande út heit, mem en trije bern, wie al nei Zeist brocht yn ôfwachting fan de útsetting nei Afganistan. Dat giet no dus net troch. It nijs wie foar alle partijen in grutte ferrassing, ûnder oare foar dûmny Marco Buitenhuis út Noardburgum. Hy hat it gesin de lêste tiid bot stipe.