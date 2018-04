Ferkear kin dit wykein net gebrûk meitsje fan de Warrebrêge by De Tynje. Fanwege wurksumheden is de brêge fan freed oant en mei snein ticht, lit Rykswettersteat witte. Op dit stuit wurdt de Scharsterrijnsbrug yn de A6 net betsjinne, lit Rykswettersteat witte. De farhichte is 3,5 meter.