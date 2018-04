Alternatyf plan biofergister Koatstertille ôfsketten

De gemeenteried fan Achtkarspelen hat it alternative plan foar de biofergister yn Koatstertille tongersdeitejûn ôfsketten. Nei protesten tsjin it plan om de fergister te bouwen op de lokaasje oan de Westkern 6 socht it kolleezje nei in alternatyf. Dat waard fûn op de lokaasje oan de Westkern 10, in stikje fierder fan it doarp ôf. Mar de ried is falikant tsjin dit alternatyf.

Oan de nije lokaasje hinge in ekstra kosteplaatsje fan goed 260.000 euro. Boppedat soe der njonken in fergister ek in biomassasintrale komme. It alternative plan krige dan ek gjin inkele stipe fanút de ried. De massale 'nee' fan de ried betsjut dat ûndernimmer UES oan de slach kin mei de útwurking fan it plan foar de fergister op de oarspronklike lokaasje.

Tongersdei hingen in soad ynwenners fan Koatstertille de flagge healstôk. Se binne lilk omdat de gemeente net om harren miening frege hat.