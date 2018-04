Supermerkbedriuw Poiesz nimt de Spar yn Berltsum oer. It wurdt de santichste winkel fan de Poiesz yn Noard Nederlân. De winkel yn Berltsum wurdt nei de oername, op 28 juny, fuort en daliks ferboud. It is de bedoeling dat der letter in nije winkel komt, op in oar plak yn Berltsum. Alle minsken dy't no by de supermerk oan it wurk binne, komme yn tsjinst by de Poiesz.