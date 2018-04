Weening twadde yn tredde etape Ronde fan Kroäsië

Pieter Weening is tongersdei as twadde einige yn de tredde etape fan de Ronde fan Kroäsië. De Harekiet makke diel út fan in kopgroep, dy't oan de ein fan de etappe hielendal útinoar fûl. Weening bleaun oer mei de Wyt-Rus Kanstantsin Siutsou, mar yn de lêste meters moast de rider fan Team Roompot Siutsou gean litte. Uteinlik kaam Weening op de finish, dy't op in steile klim lei, fjouwer sekonden nei de winner oer de streek. Troch syn twadde plakje nimt Weening no ek it twadde plak oer yn it klassemint fan de Ronde fan Kroäsië. Der binne noch trije etappes te gean; snein is de lêste en dy einiget yn Zagreb.