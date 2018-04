Troch de hiele provinsje binne tongersdei miljeukontrôles. Fjirtich plysjes en oare kontroleurs hawwe benammen kontrolearre op it stoarten fan ôffal of it ferbaarnen derfan, op bistemishanneling, fiskerijwetjouwing en streuperij.

By de kontrôles wurdt gearwurke mei ferskate natuerorganisaasjes lykas It Fryske Gea, Steatsboskbehear en de Bisteberming. Der waard sawol op lân as op it wetter socht.

Letter tongersdeitemiddei wurde de resultaten fan de kontrôles bekend makke.