34 minsken dy't ferline jier by De Jouwer de A7 blokkearren om in anty-Swarte-Pyt-demonstraasje yn Dokkum tsjin te hâlden, moatte yn juny foar de rjochter komme.

Se binne oanklage foar it iepenlik blokkearjen fan de dyk en it tsjingean fan in demonstraasje. Dat meldt it Iepenbier Ministearje. Troch de sneldyk te blokkearjen hawwe de fertochten foar in gefaarlike situaasje soarge. De bus mei demonstranten waard klem riden en der ûntstie in file.