Ljippefontein yn Sleat stiet te plak

De twadde fontein fan it 11Fountaints-projekt stiet te plak. Op it plein foar de supermerk yn Sleat stiet de Ljippefontein, in hast fiif meter heech keunstwurk.

It keunstwurk is in famke mei in fûgeltsje yn har hannen. Se stiet op de skouders fan in jonkje, dy't op in bult amers en molkbussen stiet.

De fontein is ûntworpen troch Lucy en Jorge Orta út Grut-Brittannië en Argentinië. It keunstnersechtpear wennet yn Parys en wie net by de pleatsing fan harren fontein. Mei in skype-ferbining hawwe se dochs oanjûn hoe't se it hawwe woenen.