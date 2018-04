Op de Foarstreek yn Ljouwert is woansdeitejûn in man swierferwûne rekke by fjochterij. De swierferwûne man krige spul en rekke út de tiid doe't er ferskate kearen op de holle slein waard. Doe't de plysje en ambulânse oankamen, naaide de man mei bloed oan de holle út.

In soad minsken wiene tsjûge fan it ynsidint. De plysje hat de man efterfolge. Oft er oanhâlden is en hoe't de fjochtpartij krekt ûntstien is, is noch net dúdlik.