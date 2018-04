Sven Kramer sei it al: nei de Olympyske Spelen sitte hast alle topreedriders yn de WW. En hy krige gelyk, want fan de fiif kommersjele ploegen binne der no noch mar twa oer. Acht op de tsien riders hat gjin ploech en dus komt it reedrydbûn KNSB mei in nij ynisjatyf. Yn de studio is te gast: reedrydcoach Remmelt Eldering fan ûnder oare Olympysk kampioene Esmee Visser.