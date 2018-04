Friese Poort driget út plan nij Cambuurstadion te stappen

Opliedingssintrum ROC Friese Poort driget út de ûntwikkeling fan it nije Cambuurstadion te stappen, as der foar july gjin dúdlikheid is. Friese Poort wol ûngefear 7.500 fjouwerkante meter hiere yn it nij te bouwen stadion. De skoalle hat in grut ferlet fan nije romte. Dêrom wol ROC Friese Poort foar 1 july dúdlikheid hawwe oft it opliedingssintrum yn 2020 oer kin nei de nije lokaasje.

Komt dy dúdlikheid der net, dan stapt ROC Friese Poort út de ûntwikkeling en dan wurdt der in oare lokaasje socht. It betsjut in nije bom ûnder de plannen foar it Cambuurstadion. Earst wie der WTC Beheer dy't driget him werom te lûken. No is dêr dus ek ROC Friese Poort bykaam.