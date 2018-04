Trijntje: "Volgende keer doe ik een liedje in het Fries!"

Foar har nije album en teätertoer Leven Van De Liefde stiet sjongeres Trijntje Oosterhuis woansdeitejûn yn Theater Sneek. Flak foar't se de auto yn stapte nei Snits, belle De Middei fan Fryslân mei har.

Muzikale kompas

Mei dizze teätertoer sjongt Oosterhuis foar it earst folslein yn it Nederlânsk. "Afgelopen jaar had ik in mijn kerstrepertoire een blokje in het Nederlands", fertelt se. "Daarop kreeg ik zoveel leuke reacties van mijn publiek. Toen dacht ik: ik moet dit maar eens serieus gaan doen. Zo doe ik het meestal, ik volg echt mijn muzikale kompas."

En it Nederlânsk hat sa'n soad moaie ferskes, fynt se. "Tijdens het zingen voel je wel of het bij je past of niet. Dan is ook fijn om ze te zingen, daarop heb ik het gebaseerd."

Wat se ek moai fynt, is dat ferskes goed by mominten yn it libben passe. "Dat is ook zo bijzonder aan de voorstelling", fertelt Oosterhuis. "Het publiek maakt een reis met me door de tijd. Liedjes en muziek hebben heel veel betekenis voor een mensenleven."

Oare kear yn it Frysk

No dus in folsleine foarstelling yn it Nederlânsk. Mar se is yn Fryslân. Se seit ta: "Volgende keer als ik kom, ga ik een liedje in het Fries doen!"