De basketballers fan Aris hawwe tiisdeitejûn yn Sporthal Boshoven yn Weert goede saken dien tsjin Basketbal Academie Limburg. De Ljouwerters wûnen mei 79-54 fan de Limboargers. Aris wie yn alle fjouwer kwarten better as de thúsploech.

By rêst stienen de basketballers fan coach Tony van den Bosch mei 22-37 foar. Weert, dat op it lêste plak yn de kompetysje stiet, wie dêrnei net mear by machte om werom te kommen.

Takom sneon spilet Aris wer in wedstriid, dan komt Den Helder op besite yn Ljouwert.