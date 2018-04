Yn Menaam is moandei oan de ein fan de middei in man om it libben kaam by in quadûngelok. It slachtoffer wie mei de quad yn it wetter rekke. Dat is by Fjouwerhûs. Der wiene meardere helpferlieningsynstânsjes ynskeakele. Ek de traumahelikopter waard oproppen, mar dy koe al gau wer werom nei it sikehûs. It is net dúdlik hoe't it ûngelok krekt barre koe. De plysje docht hjir ûndersyk nei.