VVD Tytsjerksteradiel ferbjustere oer ynformaasjeproses

De VVD yn Tytsjerksteradiel wol dat der in nij ynformaasjeproses foar de nije koälysje komt. De partij is ferbjustere oer de útkomsten fan de earste ynformaasjefaze. Dêr kaam út dat CDA, FNP en ChristenUnie mei-inoar fierder wolle yn in nij kolleezje.

Neffens de VVD is der te bot koerst op dizze iene opsje. De partij fielt him net serieus naam en neamt de útkomsten respektleas nei de útslach fan de ferkiezingen, mei om't VVD, GrienLinks en D66 mei de ferkiezingen sitten wûn ha. GrienLinks, PvdA en D66 stypje it fersyk fan de VVD.