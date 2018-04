Femke Weidema bringt single út yn Nederlân

Muzykproducer en songwriter Femke Weidema hat de single 'Every now and then' útbrocht mei de Nederlânske sjonger Pieternel Osinga. "Ze komt uit Amsterdam en ze kwam een plaat me me opnemen. Ik vind haar te gek en vind dat ze moet doorbreken in Nederland," fertelde se yn De middei fan Fryslân.

Femke groeide op yn Drachten, se folge it konservatoarium yn Grins. Se kin ferskate ynstruminten spylje, sjongt en komponearret. Nei har ôfstudearjen gie se foar de muzyk nei Amearika. Se wennet no yn Nashville. Dêr skriuwt se muzyk foar artysten, films en telefyzjesearjes. Se hat sels in (Latin) Grammy op har namme stean.

"Het gaat heel goed met me. Ik heb een platenlabel met drie artiesten en die doen het goed. Tot juni ben ik volgeboekt, en ik heb dus zelf muziek uitgebracht. In november kom ik naar Nederland voor een toer, ik kom ook in Drachten.

Earder makke Afke Boven in dokumintêre oer de Friezinne.