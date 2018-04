Neibesteanden ûntbleatsje monumint delstoarte bommewerper

Neibesteanden fan de bemanning fan de Lancaster, dy't yn 1942 delstoarte yn De Alde Feanen, hawwe sneintemiddei in monumint ûntbleate. Der wienen yn totaal sa'n fjirtich neibesteanden fan de sân bemanningsleden oanwêzich.

Swellemuorre

It monumint dat snein op Fryske Befrijdingsdei ûntbleate waard is in swellemuorre, in ûntwerp fan arsjitekt Nynke Rixt Jukema. Fan elk fan de bemanningsleden wie der snein in neibesteande dy't in persoanlik ferhaal fertelde. Dy persoanlike ferhalen binne ek yn izeren buiskes dien, makke fan materiaal fan de Lancaster. De boadskippen waarden as ûnderdiel fan de seremoanje yn sân gatten fan de swellemuorre pleatst.

"It minste wat je dwaan kinne"

Kommissaris fan de kening Arno Brok wy der snein by yn De Alde Feanen. "It meitsjen fan in monumint is it minste wat je dwaan kinne foar dizze minsken", sei er. De fjirtich neibesteanden wienen emosjoneel, mar mei it monumint wienen se sichtber bliid.

Eksposysje

Deputearre Michiel Schrier iepene nei it ûntbleatsjen fan it monumint noch de eksposysje 'Geraakt' yn it besikerssintrum fan De Alde Feanen. Dy eksposysje giet oer it ferhaal fan de Lancaster, dy't yn de nacht fan freed 4 op sneon 5 septimber 1942 delkaam, nei't er rekke waard troch Dútsk geskut.