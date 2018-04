Cambuur spile goed, mar kin better neffens Hake

SC Cambuur hat freedtejûn in goede wedstriid spile, mar der hie mear ynsitten. Dat seit trainer René Hake oer de 3-0 oerwinning tsjin FC Dordrecht. "We hebben verzuimd om meer goals te maken. Op een aantal momenten hadden we de trekker beter moeten overhalen, dat had een nog hogere uitslag kunnen opleveren."

Spits Martijn Barto wie der freed, nei twa miste wedstriden, wer by. Hy skreau de 2-0 en de 3-0 op syn namme, mar bleau dêr nochter ûnder: "Het was inderdaad een goede wedstrijd. We hebben de nul gehouden en drie keer gescoord. Dat is wat je moet doen."

Ek Jordy van Deelen wie tefreden. "Een heerlijke overwinning, 3-0. We speelden een goede wedstrijd en hebben goed voetbal laten zien."