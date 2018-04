Op de Aldehou is freed de twadde meartalige fideoprojeksje yn premjêre gien. 'Weagen/Waves/Wellen' is makke troch produsint/muzikant René Duursma, skriuwer/dichter Rodaan al Galidi en animator Antonia Rehnen. By de projeksje wurdt gebrûk makke fan it wurk fan dichter Tsjêbbe Hettinga en bylden út it Frysk Film Archief.

Dit is de twadde projeksje op de Aldehou. Alle kwartalen komt der in nije projeksje.