Oan It Jacht op De Jouwer is freedtemiddei in bern fan 2,5 jier fûn yn it wetter. Buertbewenners fûnen it berntsje en hellen it nei de kant. De helptsjinsten ha it berntsje dêrnei direkt reanimearre en mei de traumahelikopter meinaam nei it sikehûs yn Grins.

It berntsje soe oan it boartsjen west ha yn de tún. Dêr sit in hek omhinne, mar it bern is dochs yn it wetter fallen. Hoe't dat krekt barre koe en hoe't it no mei it berntsje is, is net dúdlik.