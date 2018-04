De twa manlju dy't fertocht wurde fan belutsenheid by de dea fan in 56-jierrige man út Heech, bliuwe fjirtjin dagen langer fêstsitten. De fertochten, in 28-jierrige Ljouwerter en in 52-jierrige man fan De Jouwer, wurde fertocht fan moard en ôfpersing.

De man út Heech waard op tiisdei 6 febrewaris yn syn wenning oan de Molefinne fûn.