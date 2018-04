Wetteroerlêst nei reinbuien, wa hat der alris mei te krijen hân? It is in ferfelend probleem dat earder grutter as lytser wurdt, want troch de klimaatferoaring ferwachtet it KNMI hieltyd fûlere buien.

Tegearre mei de NOS ynventarisearje wy, wêr't de problemen nei min waar it grutst binne. Steane by dy de strjitten blank? Of hast der gjin lêst fan? Folje dizze enkête yn en lit it ús witte.