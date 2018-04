Deadlike oanriding op spoar by Hurdegaryp

Troch in deadlike oanriding mei in persoan by it stasjon yn Hurdegaryp leit it treinferkear tusken Ljouwert en Bûtenpost stil. Helptsjinsten binne manmachtich útrukt nei it stasjon. Minsken wurdt frege om de helpferlieners de romte te jaan.

Tusken Ljouwert en Grins is der op it stuit yn beide rjochtingen gjin treinferkear mooglik. Ferfierder Arriva set foarearst bussen yn om reizgers te ferfieren. Reizgers dy't al yn de trein sieten, binne nei it hotel brocht en sille fan dêr út fierder brocht wurde.