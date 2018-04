Oan de Harnzerstrjitwei yn Ljouwert, flakby it Eurohotel, ha de helptsjinsten woansdei oan de ein fan de moarn in appartemintekompleks ûntromme en in tankstasjon ôfsletten.

Minsken fan sechstjin apparteminten binne út foarsoarch frege om nei bûten te gean, en ek de bewenners fan de wenningen boppe it tankstasjon moasten har hûs út. Plysje en brânwacht binne der en Liander docht ûndersyk nei de lucht. Yn de krûpromte fan it appartemintekompleks is mooglik in gaslek.