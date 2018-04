Sherida Spitse skoart foar Oranjefroulju, WK is tichteby

Sherida Spitse út Snits makke de twadde goal yn de wedstriid Nederlân-Ierlân, wêrtroch't it WK tichteby is foar de Oranjefroulju. De ploech fan coach Sarina Wiegman wûn tiisdeitejûn oertsjûgjend mei 2-0 by Ierlân op besite.

Grutste konkurrint

Ierlân is, op basis fan de tuskenstân yn kwalifikaasjegroep 3, de grutste konkurrint fan Nederlân. De Ieren hiene likefolle punten as de Nederlanners: tsien punten út fjouwer wedstriden. Allinnich de groepswinner pleatst him streekrjocht foar it WK.

Doelpunten foar Nederlân

It earste doelpunt waard makke troch Lineth Beerensteyn dy't yn de alfde minút yn in wiksel Vivianne Miedema ferfong dy't net hielendal fit wie. Healwei de earste helte makke Snitser Sherida Spitse dus de twadde goal. De middenfjilder mocht oanlizze, trochdat Danielle van de Donk dellutsen wie yn it strafskopgebiet. Each yn each mei keeper Marie Hourihan makke Spitse gjin fout.

Twadde helte

Yn de twadde helte slagge it Oranje net om te dominearjen en gie it hinne en wer, wêrtroch't de wedstriid einige yn in 2-0 oerwinning.