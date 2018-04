Futuristysk en modern; dat wurdt it nije Wrâlderfgoedsintrum Waadsee by Lauwerseach. Tiisdeitemiddei waard it ûntwerp fan de Deenske arsjitekt Dorte Mandrup presintearre. Nei alle gedachten wurdt it sintrum yn Lauwerseach yn juny 2020 iepene.

De totale kosten binne goed 29 miljoen euro, hast de helte dêrfan wurdt sammele troch private ynvestearders. By de presintaasje tiisdei waard it ûntwerp sjen litten oan lokale en regionale ûndernimmers.