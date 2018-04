Jonge supporter FC Grins mishannele yn Abe Lenstrastadion

In 14-jierrige jonge út de provinsje Grinslân is ôfrûne snein mishannele yn it Abe Lenstrastadion op It Hearrenfean. De jongen droech in sjaal fan FC Grins en waard by syn kiel grepen troch in Hearrenfean-supporter. Hy koe loskomme mei help fan meistanners. It ynsidint barde nei de fuotbalwedstriid, yn it FeanPlaza. De jongen wie mei syn omke en tante nei de wedstriid op It Hearrenfean. Nei de wedstriid woenen se noch efkes yn it FeanPlaza sjen. De jongen frege noch oft er syn sjaal omhâlde koe. Dat moast wol kinne, sei syn tante Marieke Blaauwwiekel.

Bot skrokken

''We verloren hem even uit het oog en hebben hem toen gebeld'', fertelt se. Hy wie al nei de auto en fertelde dêr dat in man him útskold mei de meast ferskriklike sykten. ''Hij was er heel erg van onder de indruk en kan er niet van slapen'', seit Blaauwwiekel. De jongen doart net mear nei in fuotbalstadion en is hiel bot skrokken.

Marieke Blaauwwiekel is sels in supporter fan Sportklup Hearrenfean en wol mei klam sizze dat de klup hjir neat oan dwaan kin. Se wol allinne wol bekend meitsje dat it bard is. De jonge wol sels gjin oanjefte dwaan.

Skybox

Fuotbalklup FC Grins biedt de jonge in plakje oan yn 'e skybox fan de Euroborg, sadat hy sa gau mooglik wer wille hawwe kin yn it stadion.

Undersyk

Sportklup Hearrenfean hat kontakt socht mei de tante fan de jonge. Neffens wurdfierder Erik Kofman hat it wolwêzen fan de jonge de heechste prioriteit. Ek hat der kontakt west mei de feilichheidstsjinst. ''Wy wolle de negative ûnderfining sa gau as mooglik wer posityf meitsje'', fertelt Kofman. De klup jout de jongen trije VIP-kaarten foar de wedstriid fan SC Hearrenfean tsjin Feyenoord. De klup docht fierder yntern ûndersyk nei it insidint.