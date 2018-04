In automobiliste is moandeitejûn ferwûne rekke by in frontale botsing op de Drachtsterwei tusken De Grinzer Pein en Fryske Peallen. De frou kaam yn de berm telâne en rekke de macht oer it stjoer kwyt. Se botste dêrnei op in tsjinlizzer. Dy kaam mei de skrik frij, de frou is mei de ambulânse nei it sikehûs brocht.