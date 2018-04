SC Cambuur pakt trije punten mei winst tsjin Jong AZ

SC Cambuur hat moandeitejûn de wedstriid tsjin Jong AZ mei 3-2 wûn. De wedstriid waard yn de lêste minút fan de offisjele spyltiid beslist.

Nei acht minuten spyljen kamen de Ljouwerters op foarsprong troch in doelpunt fan Van Kippersluis. Hy krige de bal út in rappe counter fan Daniels, dy't de bal breed lei. Van Kippersluis stie hielendal frij en skeat de bal achter de keeper fan Jong AZ. Yn de 34e minút makke Jong AZ de lykmakker. Wylst Cambuur mear yn balbesit is, wit Jacobs de stân op likense hichte te bringen. Trije minuten letter komt Cambuur opnij op foarsprong út in counter wei. Nei ferskate ynspanningen om de bal der yn te krijen, is it wer Van Kippersluis dy't him lâns de keeper krijt.

Nei rêst komt Jong AZ wer op likense hichte. Jacobs tekenet foar de 2-2. Yn de 89e minút lûkt Cambuur oan it langste ein. Justin Mathieu skoart it winnende doelpunt. Einstân 3-2.

Omdat meardere konkurrinten punten ferspylje, docht Cambuur mei dizze oerwinning goeie saken foar it heljen fan de play-offs.