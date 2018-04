Fyftjin Fryske koaren dogge sneon op De Jouwer mei oan it konkoers fan it Bûn fan Sjongkoaren yn Fryslân. Spesjaal foar it Kulturele Haadstêdjier 2018 sjonge alle koaren dit jier ek mei-inoar de Grutste Kanon fan Fryslân. De koaren út hiel Fryslân brochten in ferskaat oan Fryske ferskes yn de tsjerke op De Jouwer.