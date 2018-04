Brân yn frijsteande wenning op It Hearrenfean

Der is op it stuit brân op It Hearrenfean. De lokaasje fan de brân is in frijsteande wenning mei garaazje oan de Heidemeer. It fjoer sit, sa't it liket, yn it dak. De brânwacht is dwaande mei blussen, sawol binnendoar as bûtendoar. Derby is ek in heechwurker ynset. Foar de bestriding brûke se wetter út in marke yn de buert. By de brân komt in soad reek frij. Omwenner moatte ruten en doarren safolle mooglik ticht hâlde en luchtferfarskingssystemen út te skeakeljen.