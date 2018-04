'Supermerkman' Gerard Nieuwe Weme ferstoarn

De eardere eigener fan supermerkketen Nieuw Weme Gerard Nieuw Weme (71) is ôfrûne woansdei yn syn wenplak Brasschaat yn België. Under de lieding fan Nieuw Weme groeide de supermerkketen yn Noard-Nederlân út nei hast fjirtich fêstigings. Yn 1993 iepene Nieuw Weme in nij haadkantoar en distribúsjesinrum op It Hearrenfean. Yn 1996 ferkocht de famylje Nieuw Weme de ûndernimming foar 180 miljoen euro oan Groenwoudt, dat sels yn 2000 ornommen waard troch Laurus, dat de winkels omboude ta it merk Konmar.

Gerard Nieuw Weme wie de tredde generaasje by it supermerkbedriuw. Pake Gerardus Johannes Nieuwe Weme iepene yn 1905 de earste Nieuwe Weme yn Enschede. Dat wie in bakkerij. De ôfskiedstsjinst foar Gerard Nieuw Weme is woansdei op It Hearrenfean. Dêrnei wurdt er te hôf brocht.