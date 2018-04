Scooterriders krije boete foar riden sûnder rydbewiis

De plysje fan Ljouwert hat freedtenacht twa kear in scooterrider in boete jûn, omdat se gjin rydbewiis by harren hiene. Op de Bûterhoeke waard in 20-jierrige bestjoerster fan in snorscooter kontrolearre. Sy koe gjin rydbewiis sjen litte en dat resultearre yn in proses-ferbaal. Eefkes letter waarden op de Nijstêd twa jonge froulju - ek op in snorscooter - steande hâlden. De 16-jierrige bestjoerster hie ek gjin rydbewiis by har en dêrom waard ek dêr in proses-ferbaal opmakke.