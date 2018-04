René Hake: "Patent op spanning tot het eind"

Cambuur pakte freed trije fertsjinne punten yn de útwedstriid tsjin Den Bosch (1-2). Dat jout trainer René Hake in goed gefoel, mar hy fynt wol dat syn ploech it net sa spannend meitsje moat: "We hebben er de laatste wedstrijden patent op dat het tot het eind spannend is."

Hektyske mominten

"Vandaag waren we in de eindfase gelukkig, maar al met al was de overwinning wel verdiend", seit de trainer. "Na de 0-2 moet het eigenlijk een gelopen wedstrijd zijn. Het enige wat we nalieten was om in balbezit goed te blijven spelen, rustig aan de bal blijven. Daardoor kregen we in de slotfase nog een aantal hectische momenten in onze zestien."

De trije punten binne belangryk yn de striid om de play-offs, hielendal om't Den Bosch ek in direkte konkurrint is. "We zijn er heel blij mee", fertelt Hake, "want we hebben het grote gedeelten van de wedstrijd goed gedaan. Met deze drie punten gaat de terugreis een stuk sneller, maar het geeft bovenal een goed gevoel en veel vertrouwen naar de volgende wedstrijd." Cambuur spilet moandei thús tsjin Jong AZ.

Gouden ynfalbeurt

Kevin van Kippersluis hie in gouden ynfalbeurt. Hy ferfong Ricardo Kip, dy't net hielendal fit wie, yn it skoft. Yn de earste minút fan de twadde helte joech Van Kippersluis de assist op Schils foar de 0-1. "Dat was een beetje geluk", jout de ynfaller ta, "maar hij staat wel op m'n naam, dus dat is lekker. Mathias kon 'm bij de tweede paal zo binnenschuiven."

In healoere letter wie Van Kippersluis sels de makker fan de 0-2. "Die goal gaf ons iets meer adem, dus dat was fijn. En ik had niet het idee dat we het nog weg gingen geven. Die gevaarlijke momenten kwamen vooral uit scrimmages en voorzetten, waar wij slordig waren. Het was wel even billenknijpen. Desalniettemin ben ik hartstikke blij met de drie punten."

Van Kippersluis hat no yn trije wedstriden dit seizoen (twa kompetysjewedstriden en yn de beker) skoard tsjin Den Bosch. "Ik stond gewoon drie keer op de goede plek. En ik heb het niet in m'n eentje gedaan natuurlijk."

Rentree Mannes

Jurjan Mannes wie ek in tefreden man. Net allinnich fanwege de trije punten, mar ek om't er nei fjouwer moannen blessuereleed wer ris spylje koe. "Het was in elk opzicht een mooie avond", seit Mannes. "Ik had graag wat langer willen spelen, maar je moet ergens mee beginnen."

It wienen fjouwer lange moannen foar Mannes. "Het is alleen maar revalideren en werken om hier weer te kunnen staan. In die zin is het een beloning voor mezelf. En ik heb heel veel steun gehad van allerlei mensen."