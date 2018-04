Freerk Hamstra (71) fan Eastermar is freedtejûn keninklik ûnderskieden. Hy is beneamd ta Lid in de Orde van Oranje Naussau. Hy wurdt eare fanwegen syn jierrenlange ynset as frijwilliger by fuotbalferiening Eastermar, Bridgeclub Surhuisterveen en Tennisvereniging Marslach yn Eastermar. Boargemaster Jeroen Gebben rikte it lintsje út.