In stik dyk by Jelsum kin ynkoarten sjonge. Op de N357 komt tusken de Langhústerdyk en de Dekemawei in bysûndere ribbelmarkearring. As autobestjoerders dêr mei twa bannen oerhinne ride, hearre se yn de auto in regel út in bekend liet, seit de provinsje. Dy is opdrachtjouwer. It stik dyk wurdt moandei iepene.