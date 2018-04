Yn neifolging fan it earste ljipaai dat yn maart by It Heidenskip fûn waard, is tongersdei it earste skrieze-aai fan Fryslân oantroffen. Jan van Asselt, frijwilliger fan Natuurmonuminten, kaam it aai yn greidefûgelreservaat Skrok by Easterein tsjin. Dat meldt boskwachter Sander Veenstra fan Natuurmonuminten op Twitter.

Dat it earste skrieze-aai letter fûn waard as it earste ljipaai is gjin ferrassing. Skriezen binne mei it lizzen fan aaien yn de regel behoarlik letter as ljippen.