Yn Harns hat woansdeitejûn in brân west yn in wenning mei in reiden dak. De brân bruts om kertier foar achten út op de Midlumerleane. Meardere ienheden waarden oproppen om it fjoer te blussen. Dêrby waard ek gebrûk makke fan in heechwurker. Om healwei njoggenen waard it sein brân master jûn. Der is net ien ferwûne rekke, wol hawwe de bewenners fan it hûs slachtofferhelp krigen. It is noch net dúdlik hoe't de brân ûntstien is.

#Akkrum Kanadeeskestrjitte. Assistentie brandweer ivm afzetting weg. Betrof blikseminslag. Geen gewonden. Geen brand. Wel schade. Weg straks weer vrij. Werken in de regen.... pic.twitter.com/M3z5IHC4Dy — Oeble Bouma (@OebleBouma) April 4, 2018