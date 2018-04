Fiif Fryske boeren stride foar de titel meast duorsume jonge agraryske ûndernimmer. Dat is in wedstriid, útskreaun troch de provinsje, om dêrmei de boeresektor duorsumer te meitsjen. Tongersdei is de finale en de winner wurdt bepaald troch in faksjuery. De finalisten binne melkfeehâlders, biologysk dynamysk en in tomatekweker.