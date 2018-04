UPDATE: Stijn Schaars brekt kût- en skynbonke

Fuotballer Stijn Schaars fan Sportklup Hearrenfean hat woansdeitemoarn it kût en de skynbonke brutsen. Hy rekke op de moarnstraining blessearre en waard dêrnei nei it sikehûs Tjongerskâns op It Hearrenfean brocht. Dêr waard dúdlik wat krekt oan de hân wie.

De oanfierder fan de Feansters is mei dizze blessuere de rêst fan it seizoen útskeakele.

It is de twadde grutte tsjinfaller foar sc Hearrenfean dizze wike. Juster waard dúdlik dat Martin Ødegaard ek net mear yn aksje komt foar de Feansters, nei't er syn middelfoetsbonkje brutsen hie.