Op de Noarderbuert yn Drachten is sûnt woansdeitemoarn krekt nei acht oere in gaslek ûntstien. Yn de steech tusken de Bristol en de KPN winkel wie in gaslucht te rûken. De stege waard ôfset en de brânwacht hat mjittingen dien. Meiwurkers fan Liander binne noch dwaande om it lek oan te pakken.