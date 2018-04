Rykswettersteat set kommende moandei útein mei grut ûnderhâld oan de noardlike draaibrêge op it Fryske part fan de Ofslúdyk. Der wurdt ûnder oare in automatysk kuolsysteem pleatst. Dat moat yn de takomst foar minder steuringen soargje.

It wurk duorret oant en mei 26 april. Ferkear op de Ofslútdyk moat yn dy perioade rekkening hâlde mei in ekstra reistiid fan 10 oant 30 minuten. It ferkear kin allinnich oer de súdlike draaibrêge. Skipfeartferkear kin hielendal net troch de Lorentzslûzen.