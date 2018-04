Gefaarlike situaasje op Waldwei troch spûkrider

In spûkrider peaskemoandei op de neimiddei op de Wâldwei foar nuodlike situaasjes soarge. De automobilist ried yn de rjochting Ljouwert, tusken de ôfslaggen Nijegea en Garyp, tsjin it ferkear yn. De bestjoerder soe dêrby ferskate auto's auto's rekke hawwe. De auto fan de spûkrider kaam tsjin de fangrail ta stilstân.

De plysje wie manmachtich oanwêzich nei it ûngelok, ek om mei tsjûgen te praten. Ien fan dy tsjûgen sei tsjin Omrop Fryslân dat de auto slingerjend oer de dyk ried. Foar safier bekend, binne der gjin ferwûnen. Der is minstens ien persoan oanhâlden, dy't oerbrocht is nei it plysjeburo. Troch it ynsidint ûntstie in lange file.